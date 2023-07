A través de su cuenta de Facebook, Connie Chaparro decidió responderle a las personas que critican su diferencia de edad con su esposo y padre de su hijo, Sergio Galliani.

“Siempre me preguntan, qué cuántos años nos llevamos, acá se los muestro. Nuestro amor fue intenso desde el día 1 de estar juntos y sin medias tintas. Somos muy felices. La gente me pregunta, ¿es complicado estar con un hombre mayor? Yo les respondo, es complicado los miedos que tenemos en la cabeza y las ganas de siempre manejarlo todo. Es complicado estar con alguien que no está seguro de lo que quiere o que no tiene los mismos objetivos que tú. O quizá es complicado estar con un hombre machista y mentiroso, eso sí es complicado ”, manifestó.

“ Yo solo les digo vivan intensamente y estén con quien los ame con todo y sin miedo. Vivan su vida y sigan su instinto y dejemos de juzgar a los demás. La vida es una y vuela rápido... trata de disfrutarla cada día ”, añadió.

En la actualidad, Connie Chaparro es conductora radial y Sergio Galliani volvió a realizar conciertos con su banda “Chabelos”.

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)