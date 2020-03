“Contagio” (“Contagion” en su idioma original) es una película dirigida por Steven Soderbergh que fue estrenada el 9 de septiembre de 2011 en Estados Unidos, el 14 de octubre en España y el 27 de octubre en América Latina. Aunque fue inspirada por la pandemia de gripe A (H1N1) de 2009-2010, recobró notoriedad en el 2020 debido a la propagación del COVID-19.

La cinta que se rodó entre el 25 de septiembre de 2010 y el 16 de febrero de 20113​ en Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Chicago, Hong Kong, Londres, São Paulo, Dubái y Ginebra, empieza cuando Beth Emhoff regresa a Minnesota de un viaje de negocios a Hong Kong y comienza a sentirse enferma.

Aunque ella le atribuye su malestar al cambio de horario dos días después, muere y los médicos le dicen a su esposo que no saben la causa de su muerte. En tanto, otras personas empiezan a mostrar los mismos síntomas y surge una pandemia global. Todo empeora cuando los fanáticos de un bloguer provocan una paranoia.

Tráiler de Contagio | Sub español

Tras su estreno, “Contagio” recaudó 75 millones de dólares en Estados Unidos 75 millones, que sumado a las recaudaciones internacionales la cifra asciende a 135 millones. Una buena cantidad considerando que contó con un presupuesto de 60 millones y medio.

Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet, Laurence Fishburne, Marion Cotillard y Gwyneth Paltrow son los protagonistas de esta película, pero ¿qué sucedió con ellos luego de “Contagio”? Debido a que se trata de actores mundialmente conocidos probablemente estés al tanto de sus carreras. Por eso también te contamos que algunos de ellos volvieron a sus papeles para hablar del nuevo Coronavirus.

Matt Damon, Kate Winslet, Laurence Fishburne, Jennifer Ehle y el director Steven Soderbergh colaboraron con el Departamento de Salud Pública de la Universidad de Columbia en unos vídeos en los que dan consejos sobre cómo protegerse ante el COVID-19.

MATT DAMON

Después de interpretar a Mitch Emhoff en “Contagio”, Matt Damon protagonizó “Elysium” (2013) y dos años más tarde estelarizó “The Martian”. En el 2017 realiza un cameo en la película “Thor: Ragnarok” personificando a Loki en la puesta escena que ocurre luego de que Thor regresa a Asgard. En el 2019, dio vida a Carroll Shelby en el drama biográfico de acción “Ford v Ferrari”, dirigido por James Mangold.

“En la película interpreto a un tipo que es inmune al virus que se está expandiendo por el mundo. En primer lugar, eso era una película, esto es la vida real. No tengo motivos para creer que soy inmune al COVID-19. Y tampoco tú, no importa lo joven que seas”, explica el actor de 49 en el video informativo.

JUDE LAW

Tras dar vida a Alan Krumwiede en la cinta del 2011, Jude Law le prestó su voz al personaje del Coco en la película de fantasía “Rise of the Guardians” de 2012. Ese mismo año interpretó a Alexis Alexándrovich Karenin, el esposo de Anna Arcádievna Karenina en la película británica “Anna Karenina”.

En el 2014 participó en “El Gran Hotel Budapest” y poco después compartió créditos con Jason Statham y Melissa McCarthy en la comedia “Spy”. En 2020 volverá a interpretar al Dr. John H. Watson en la tercera entrega de “Sherlock Holmes”.

Jude Law interpreta a Alan Krumwiede en "Contagio" (Foto: Warner Bros.)

KATE WINSLET

Kate Winslet encarnó a la epidemióloga Erin Mears en “Contagio” y en el 2013 protagonizó “Labor day”, película por la que obtuvo su décima nominación a los Globos de Oro. En el 2014 dio vida a la villana de “Divergente” y un año después en su secuela “Insurgente”. En 2017, aceptó protagonizar la película “The Mountain Between Us” asumiendo el desafío de un rol que requería un gran esfuerzo físico.

Además, tiene otros proyectos en marcha: “Avatar 2”, en donde trabajará por segunda vez con James Cameron; y “Blackbird “, un remake de Silent Heart donde aparecerá junto a Susan Sarandon y Mia Wasikowska.

“En la película interpreté a una epidemióloga que intenta detener la transmisión de un virus, para preparar el papel pasé tiempo con algunos de los mejores profesionales en salud pública del mundo y… ¿cuál fue una de las cosas más importantes que me enseñaron? Lávate las manos como si tu vida dependiera de ello”, dijo Kate Winslet en el vídeo coordinados con el Mailman School of Public Health de Columbia.

LAURENCE FISHBURNE

Luego de dar vida al Dr. Ellis Cheever, Laurence Fishburne participó en las siguientes películas: “El hombre de acero” (2013), “Ride Along” (2014), “The Signal” (2014), “Batman v Superman: Dawn of Justice” (2016), “Passengers” (2016), “John Wick: Chapter 2” (2017), “Ant-Man and the Wasp” (2018), “John Wick: Chapter 3 – Parabellum” (2019).

“El virus en esa película fue creado por un guionista, COVID-19 es real. La mayoría de nosotros no somos lo suficientemente viejos para recordar enfermedades como la viruela y polio, y la forma en que esas enfermedades afectaron a billones de personas, cambiaron la forma en la que la gente vivía (…) El virus viaja a través del contacto humano, nos necesita para sobrevivir, entonces, no hay que ayudarlo a sobrevivir”, señaló el actor de 58 años.

MARION COTILLARD

Marion Cotillard, actriz, cantante, compositora y cantautora francesa ganadora de los premios Óscar, BAFTA, César y Globo de Oro, interpretó a la Dr. Leonora Orantes en “Contagio”. También fue parte de películas como “Dos Días, Una Noche” (2014), “El Principito” (2015), “Assassin’s Creed” (2016), “Juste la fin du monde” (2016).

En el video informativo sobre el nuevo Coronavirus, Marion explica que hay dos futuros: “uno donde puedes escuchar a los expertos en salud pública y eso significa que debes irte a casa a hora quedarte ahí hasta que ellos digan que es seguro (…) Está el otro futuro donde ignoras a los expertos que están intentando ayudarnos, y en este futuro vemos a nuestro sistema de salud colapsar mientras el virus se esparce incontrolablemente, y los más vulnerables fallecen”.

GWYNETH PALTROW

Luego de meterse en el rol de Beth Emhoff, Gwyneth Paltrow fue nombrada en abril de 2013 por la revista People la mujer más bella del mundo. En febrero de 2019, a dos meses del estreno de “Avengers: Endgame”, publicó por Instagram una emotiva despedida del Universo Marvel, ella expresó que ya estaba “demasiado mayor para ponerse un traje”.