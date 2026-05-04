El diputado chileno Jaime Araya cuestionó las recientes declaraciones de Antauro Humala sobre una eventual recuperación de Arica y Tarapacá mediante la vía armada. Las expresiones del líder etnocacerista generaron reacciones en Chile por su referencia a un posible conflicto con Perú.

Durante una entrevista en Exitosa, Araya consideró que este tipo de planteamientos no tienen sustento y advirtió que elevan innecesariamente la tensión entre ambos países. En ese contexto, calificó la propuesta como alejada de la realidad política y regional.

Rechaza guerra entre Perú y Chile

El parlamentario chileno rechazó la posibilidad de un enfrentamiento armado entre ambas naciones. En su análisis sostuvo que los conflictos entre Perú y Chile deben resolverse por la vía institucional y no mediante la confrontación.

El diputado también calificó las declaraciones de Antauro Humala como desproporcionadas. En esa línea señaló que no aportan a la estabilidad ni al diálogo entre los países vecinos.

Sobre este punto, Araya fue directo al referirse al contenido de las afirmaciones del líder etnocacerista y las vinculó con discursos extremos. El legislador expresó que estas ideas no deben ser normalizadas en el debate público.

En una de sus frases más contundentes, el parlamentario cuestionó el planteamiento de una salida militar a los diferendos históricos. En ese sentido afirmó que “son declaraciones delirantes que no se condicen con la realidad ni con el interés de nuestros pueblos”.

“Por lo tanto, digo, que esos liderazgos que invocan ese tipo de soluciones tienden a estrellarse con la realidad. Por eso le digo que más allá de las declaraciones rimbombantes, ridículas, cantinflescas del señor Humala, la agenda común que nosotros tenemos que es el desarrollo de nuestros países, una de las variables del desarrollo hoy día es la seguridad y si no somos capaces de tener seguridad macroregional es poco probable que nos transformemos en un destino atractivo para inversiones”, señaló.

Problemas comunes que comparten Perú y Chile

Más allá de la controversia, Araya abordó también la necesidad de mantener una relación estable entre ambos países. Señaló que Perú y Chile enfrentan desafíos similares vinculados a seguridad y migración.

El parlamentario explicó que el crimen organizado y la movilidad humana irregular son problemas compartidos en la región. En ese marco, consideró que la cooperación entre Estados es clave para enfrentar estas situaciones.

“Y nosotros tenemos problemas graves, lo hemos tenido en todos los países de América Latina, Ecuador, Perú, Chile, fundamentalmente Bolivia, con el arribo de células del tren de Aragua bajo distintas denominaciones, que es un clan internacional transnacional que nace en Venezuela”,explicó.