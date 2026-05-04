La delegación de la Academia IPD Ica tuvo una destacada participación en el Campeonato Regional de Kickboxing desarrollado el 2 de mayo en el Polideportivo Nuestra Señora de las Mercedes, en Ayacucho, donde consiguió un total de 33 medallas.

Orgullo iqueño

El equipo iqueño sumó 22 medallas de oro, 7 de plata y 4 de bronce, consolidándose como una de las delegaciones más destacadas del torneo en las modalidades de Point Fighting, Kick Light y Formas.

Entre los principales resultados individuales sobresale la actuación de Luciana Paco Cáceres, quien obtuvo tres medallas de oro en las tres modalidades en competencia. También destacaron deportistas como Kerr Geovannie De los Ríos Muñoz, David Carrasco Evanan y Emily Ccapa García, quienes alcanzaron doble medalla dorada.

El equipo estuvo dirigido por el entrenador Julio Mendívil Zapata, quien resaltó el trabajo constante de los atletas y el apoyo de los padres de familia como factores clave para los resultados obtenidos.

“Estos resultados reflejan meses de disciplina y sacrificio de los chicos, el respaldo incansable de los padres y el trabajo de la academia. Ahora viene el reto más grande: el Nacional. Estos chicos tienen el nivel para dejar a Ica en lo más alto, pero necesitamos apoyo de las autoridades y de toda la región”, señaló.

La delegación, conformada por 18 atletas medallistas, ya se encuentra enfocada en su preparación para el próximo Campeonato Nacional, donde representará a la región Ica frente a las mejores academias del país.

El resultado obtenido en Ayacucho refuerza el crecimiento del kickboxing en la región y posiciona a Ica como una de las potencias emergentes en deportes de contacto a nivel nacional.

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