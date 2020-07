El programa de Magaly Medina no fue salió esta noche, tras ser denunciada ante el Ministerio Público por conducir en vivo días atrás con miembros de su equipo a pesar de tener coronavirus. Ahora, la periodista de espectáculos se encuentra con descanso médico, según ATV.

Cabe precisar que en la víspera el periodista César Alfredo Vignolo denunció ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal de San Isidro a la conductora de televisión por salir en su programa desde sus vivienda con trabajadores del canal, pese a dar positivo al nuevo COVID-19.

Como se sabe la semana pasada la conductora confirmó que tiene coronavirus en la prueba, pero continuó otra vez conduciendo su programa desde su vivienda.

En reemplazo del programa “Magaly La Firme”, el canal optó por adelantar el noticiero de Atv Noticias “Edición Central” que conduce la periodista Drusila Zileri.

“Se que la mayoría estaba esperando a Magaly (Medina) en este momento, pero por una orden médica, por una recomendación médica, le han dado un descanso. Y por eso estamos empezando el noticiero a esta hora”, precisó Zileri.

“Yo voy a pasar la cuarentena con ustedes.... Me dieron los resultados y dio positivo al COVID-19. Entonces, estoy infectada con el COVID-19, tengo que hacer la cuarentena hasta los nuevos análisis y resultados que me indiquen que estoy limpia de este virus no voy a poder estar en el set. Sin embargo, hemos decidido en conjunto que voy a transmitir desde mi casa con todas las precauciones y el protocolo necesario.... Tengo aquí a mi productor que ya fue infectado de COVID-19, él ya pasó, por ahora su sistema está inmune”, señaló la semana pasada.

Tras ello, la periodista de espectáculos fue blanco de críticas por no guardar cuarentena, distanciamiento y no respetar las normas sanitarias que se deben cumplir cuando una persona está infectada de COVID-19.

