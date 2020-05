En redes sociales viene circulando un video protagonizado por un irresponsable joven, quien se grabó con su celular frotándose la nariz en una baranda de un vagón de la Línea 1 del Metro de Lima dejando sus secreciones nasales. El sujeto aun no ha sido identificado.

En la reciente edición de “América Hoy”, Renzo Schuller expresó su indignación contra el joven y lo tildó de “imbécil”, pues sostuvo que este incumplió con todas las medidas de higiene que se vienen tomando para evitar el contagio del coronavirus (COVID-19).

“Yo veo estas imágenes y me provoca -de verdad- ponerme un poco agresivo con palabras porque yo tengo familia, yo cuido a mi familia, cuido a la persona que está conmigo, yo me protejo y un imbécil como este reacciona de esta manera”, dijo enfáticamente el compañero de Ethel Pozo.

Asimismo, Renzo Schuller pidió que se identifique a la persona y que se le imponga una sanción drástica.

“Podría estar infectado, me indigna estas imágenes como a muchos peruanos que seguro lo están viendo. ¿Qué pena debería haber para esta persona? Y no me digan una multa de 100 soles, debería haber una pena drástica para esta persona”, aseveró.

Renzo Schuller se indigna con video de sujeto en Metro de Lima

