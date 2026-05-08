El Poder Judicial del Perú ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Alberto Medina Quispe, investigado por el presunto intento de feminicidio de su expareja Magaly García Fuertes. La decisión fue emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado en Violencia contra las Mujeres y el Grupo Familiar de Lima.

La medida se adoptó tras la evaluación de los elementos presentados en la investigación fiscal. El caso se encuentra en etapa preparatoria mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

El hecho investigado ocurrió en el distrito de El Agustino dentro del estacionamiento de un hotel de la zona. Las cámaras de seguridad del lugar registraron parte de lo sucedido y fueron incorporadas a la investigación.

De acuerdo con las imágenes, la víctima llegó en un vehículo conducido por el ahora investigado. Minutos después descendió del automóvil y pidió ayuda antes de desvanecerse en el suelo.

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Víctima fue auxiliada por la PNP

Trabajadores del hotel alertaron a la Policía Nacional del Perú tras observar lo ocurrido en el estacionamiento. Los agentes acudieron al lugar y encontraron a la mujer inconsciente con lesiones visibles.

El presunto implicado fue intervenido en el lugar y separado de la escena para las diligencias iniciales. Posteriormente, tanto él como la víctima fueron trasladados a la comisaría del sector.

Durante la audiencia, el juez del caso señaló la existencia de elementos de convicción que vinculan al investigado con los hechos. Entre ellos se consideró el certificado médico que detalla la gravedad de las lesiones de la agraviada.

Además se tomó en cuenta que, según la investigación, no se habría brindado auxilio a la víctima tras la agresión. Con estos elementos, se dispuso su internamiento en un establecimiento penitenciario.

La prisión preventiva se computa desde el día de la detención ocurrida el 3 de mayo. El plazo establecido se extenderá hasta el 2 de febrero de 2027 mientras continúa el proceso judicial.