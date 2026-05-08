Como cada viernes, Diario Correo Arequipa te trae el pódcast “Las imperdibles de Correo”, un resumen con las cinco noticias que marcaron la agenda de la semana en la región y a nivel nacional. No dejes de estar informado y reproduce nuestro audio de este viernes 8 de mayo. ¿Qué pasó esta semana en Arequipa?
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¿Qué pasó esta semana en Arequipa?
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