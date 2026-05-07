El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó descenso de la temperatura nocturna en la sierra sur y norte, entre el 8 y 10 de mayo. El frío intenso afectará especialmente las zonas altas de la región Arequipa, donde llegará hasta los -10 °C.

De acuerdo al Aviso n.º 177 (alerta naranja), para este viernes y sábado se esperan valores entre 0 °C y -8 °C en zonas sobre los 3200 m s. n. m. de la sierra sur, y valores cercanos a -10°C en áreas situadas por encima de los 4000 m s. n. m. en la sierra sur. Para el domingo 10 de mayo se prevé entre 1 °C y -6 °C en zonas sobre los 3200 m s. n. m. de la sierra sur.

Mientras que en el norte, se tendrían valores de hasta 6 °C.

Además, el descenso de temperatura estaría acompañado de ráfagas de viento con velocidades próximas a los 45 km/h, escasa nubosidad e incremento de la temperatura diurna.

El frío afectará la sierra de los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Moquegua, Puno y Tacna.

Ante esta situación, INDECI exhortó a la población a evitar la exposición al cambio brusco de temperatura, así como cubrirse la cabeza, el rostro y la boca para evitar el ingreso de aire frío a los pulmones.