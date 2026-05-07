El pasado martes 5 de mayo, alrededor de las 18:00 horas, se registró una varazón inusual de pota (Dosidicus gigas) en el litoral de Matarani, región Arequipa. El evento ocurrió en un tramo de aproximadamente 130 metros de la costa, entre las instalaciones de TISUR y el muelle privado de la empresa Ocean Seafood S.A.

Se observaron ejemplares de pota flotando cerca de la costa y otros varados en la orilla de la playa, donde los pobladores los recolectaron. Según pescadores artesanales, se estima aproximadamente una tonelada.

Por otro lado, también se reportó la varazón de alrededor de 200 kg de sardina (Sardinops sagax), principalmente juveniles. Asimismo, se observó un incremento de la temperatura superficial del mar en 1 °C entre los días 4 y 5 de mayo.

De acuerdo al análisis preliminar, la varazón estaría asociada a condiciones ambientales particulares, como la estratificación térmica de la columna de agua, proceso que limita la mezcla vertical y favorece la concentración de organismos en capas superficiales cercanas a la costa.

En ese contexto, la pota —considerada un depredador oportunista— habría seguido agregaciones de presas hacia zonas someras. Sin embargo, las condiciones oceanográficas desfavorables habrían restringido su comportamiento habitual de desplazamiento vertical, originando el varamiento.

Ante ello, el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), a través de su sede desconcentrada en Camaná, anunció que continuará con el monitoreo de la zona, a fin de evaluar la evolución de esta varazón, la posible ocurrencia de otros similares y su relación con las condiciones oceanográficas locales.