En una visita de trabajo a Trujillo, el presidente José María Balcázar afirmó que el Gobierno respaldará los principales proyectos de La Libertad y garantizó el cumplimiento de los compromisos asumidos con la región. El mandatario mencionó iniciativas como Chavimochic y el hospital regional.

“Tengan la confianza de que vamos a cumplir”, señaló el jefe de Estado durante sus actividades en la ciudad norteña, donde también supervisó acciones vinculadas a la seguridad ciudadana.

Durante su recorrido, Balcázar visitó el nuevo laboratorio de criminalística de Trujillo, infraestructura que permitirá fortalecer las investigaciones frente a hechos delictivos y mejorar la capacidad de respuesta ante la criminalidad en el norte del país.

La gobernadora regional Joana Cabrera destacó las medidas adoptadas por el Ejecutivo y agradeció el refuerzo policial.

“Agradecemos esta lucha contra la inseguridad ciudadana en la región y la disposición de traer 500 policías. Eso nos va a ayudar a combatir la delincuencia. Estamos unidos en el objetivo de cuidar al ciudadano”, manifestó.

Te puede interesar