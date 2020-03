Verónica Linares decidió acatar el aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno para reducir la propagación del coronavirus, luego que hace unos días anunciara que estaba embarazada.

La periodista apareció este lunes en la conducción de América Noticias desde la comodidad de su casa, siempre junto a su compañero Federico Salazar quien lo hizo, como siempre, desde el set de televisión.

Hasta el último viernes, Verónica Linares estuvo asistiendo al estudio desde donde se transmite el noticiero, pese a las duras críticas e insultos a los que le valieron el seguir trabajando a pesar de su estado de gestación.

Ella no dudó en responder a los agravios. “Hay gente que me insulta, creen que sigo trabajando porque quiero perder a mi hijo, porque tengo 43 años. Es bien estúpido eso, pero no puedo estar respondiendo a estúpidos”, dijo hace unos días.

En aquella oportunidad aclaró que se encontraba en buen estado de salud. “El problema con las embarazadas es que yo no podría tomar antibióticos (…)Yo no me voy a morir, no le voy a pasar ninguna enfermedad a mi bebé”, manifestó.

Incluso Federico Salazar salió al frente para defenderla. "Las embarazadas pueden contraer el virus pero no pueden ser medicadas. Ella está protegida y su sistema inmune está fuerte. Ella toma muchísimas precauciones”, indicó al diario Trome.