El próximo 12 de marzo, el Centro de Convenciones de Surco acogerá Criollas, un espectáculo que reunirá por primera vez en un mismo escenario a cuatro voces femeninas representativas de distintas generaciones y trayectorias del criollismo peruano: Verna Blue, Mariella Fonseca, María del Carmen Padilla y Sonia Valderrama.

Acompañadas por 20 artistas en escena, las intérpretes presentarán un formato poco habitual en los espectáculos criollos: armonías vocales, dúos y canto en conjunto, alejándose del tradicional esquema de revista criolla. La propuesta busca resaltar la riqueza, diversidad y vigencia del criollismo desde una mirada contemporánea.

Cuatro trayectorias, una misma raíz

Las protagonistas representan distintos caminos dentro del género. Verna Blue proviene de los centros musicales y del canto de jarana, y es fundadora del colectivo Cantoras de Jarana. Mariella Fonseca, hija de la recordada cantante Rosa Guzmán, ha sido reconocida como una de las nuevas voces melódicas del criollismo actual.

María del Carmen Padilla es solista del Ballet Folclórico Nacional del Perú y ha llevado la música tradicional peruana a escenarios internacionales. En tanto, Sonia Valderrama es una de las voces más reconocidas del canto de jarana y recientemente grabó el tondero “De Chiclayo al Vaticano” y el vals “Ese Perú”.

Una apuesta por la diversidad y la excelencia

El espectáculo es producido por Los Bachiches, asociación cultural sin fines de lucro con seis años de trayectoria en la promoción de la música criolla.

“Queríamos mostrar algo que no se ve frecuentemente en el criollismo: cuatro voces que se encuentran y dialogan desde la armonía y el canto conjunto”, señaló Coco Llaque, productor general del proyecto.

La propuesta también busca visibilizar la diversidad de orígenes, generaciones y estéticas que conviven en el criollismo, incluyendo el aporte afroperuano como uno de sus pilares fundamentales.

Dirección musical y puesta en escena

La dirección musical estará a cargo de Willy Cano, quien liderará un ensamble de ocho músicos. El repertorio incluirá clásicos del género, arreglos inéditos y composiciones originales, con una producción técnica que incorpora iluminación profesional y pantallas LED diseñadas para cada número musical.

Datos clave del evento