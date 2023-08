Con tan solo 11 años Cristal Aparicio se metió en la piel de ‘Rocío’, una niña que cae en una red de tráfico infantil en la película ‘Sound of Freedom’ (Sonido de libertad). Este filme ha logrado llamar la atención pues analiza de manera cruda la trata de niños e incluyen a Colombia como un país donde esta problemática es muy grave. Esta historia basada en hechos reales, también protagonizada por el actor Jim Caviezel, conocido por su interpretación de Jesucristo en ‘La Pasión de Cristo’, llega a los cines este 31 de agosto.

La actriz colombiana conversó con Diario Correo sobre su compromiso de compartir el mensaje tan importante de la cinta al plasmar esta difícil realidad por medio de su personaje. Además, los desafíos y aprendizajes que se llevó al participar siendo tan joven en una producción junto con actores de la talla de Hollywood.

Grabaste a las 11 años ‘Sonido de Libertad’, ¿tenías idea que ibas a trabajar en una producción de Hollywood?

En esa época no sabía muy bien sobre la película. Nos entregaron nuestros libretos, sabía que era una película súper importante y tenía muchas expectativas. Salió cinco años después pero estoy muy feliz por el estreno. Siempre tuve fe que iba a ser un éxito, espero que la gente de Perú pueda verla muy pronto. Solo me toca decirles que es impresionante y ojalá les toque el corazón.

¿Sabías que la película trataba un tema delicado?

Sí, claro. Teníamos que hacer el mensaje que íbamos a compartir, obviamente tuvieron mucho cuidado. Lo máximo que sabíamos era lo que estaba en el libreto y estuvimos acompañados de psicólogos, de nuestros padres que siempre estuvieron con nosotros.

¿Recuerdas cómo fue el casting?

Fue en el año 2018, fue muy luchado porque habían muchas niñas para el papel de ‘Rocío’. En un momento llegué a pensar que no iba a quedar porque todos los niños tenían mucho talento y yo recién empezaba con mi carrera de actriz, pero creo que mi casting le tocó el corazón al director y me seleccionó.

La película ha generado una gran una polémica. Algunos dicen que la historia no es ciento por ciento verídica, que quienes están detrás tienen posturas extremas. ¿Qué piensas al respecto?

Realmente trato de no ver sobre ese tema que no creo que me aporte nada a mí porque siento que obviamente si ves la película al final pasan imágenes de la vida real, como el rescate. La gente debería tomarse el tiempo de ver la película. Es muy fuerte pero crea consciencia en el mundo, eso no lo estamos haciendo por fama, lo más importante es compartir el mensaje. Habrán diferentes opiniones y es totalmente respetable. Me han escrito cosas buenas y malas, está bien, pero no deberían desviarse en lo que es importante como el mensaje. Muchos niños están siendo víctimas de trata sexual y la idea es poner un granito de arena.

Rodaste ‘Sonido de Libertad’ hace cinco años, pero no se estrenó. Actualmente está en los cines y es una películas del momento. Sin embargo, leí en entrevistas pasadas que aún no habías visto la película. ¿Qué sucedió?

No había tenido la oportunidad de verla pero ayer tuvimos una rueda de prensa, también estuvo Jim Caviezel, Tim Ballard y el productor de la película, juntos la vimos y me dio mucho sentimiento. Si yo sabía lo que iba a pasar y lloré un montón, espero que a la gente le toque el corazón.

¿Qué aprendiste al trabajar junto a Jim Caviezel y el equipo de esta gran producción?

Aprendí mucho como persona y como actriz. Me sentí muy afortunada al saber que iba a grabar con Jim Caviezel, en esa época no tenía teléfono, no sabía bien quien era él. Mi mamá después me comentó que actuó en ‘La Pasión de Cristo’ pero sabía que estaba grabando con un actor tan importante. Aprendí muchos tips actorales y sobre el tema que toca la película que no tenía idea de que sucedía, por eso quería interpretar a ‘Rocío’. Yo decía que tenía una infancia muy tranquila, haciendo lo que me gusta que es actuar y compartiendo con mi familia, pero hay niños que no tienen eso y que es un derecho tener una infancia linda. Me hice un promesa a mí misma que iba a compartir ese mensaje, que íbamos a hacer un trabajo muy bien hecho y creo que lo hemos logrado.

¿Cuáles fueron los retos al interpretar a tu personaje y qué lecciones te dejó?

Fue todo un reto porque fue el primer personaje fuerte que interpretaba. En esa época lo tomé como una misión porque tenía que compartir ese mensaje sobre la trata de niños, me dio mucha tristeza pero lo hice con mucha ilusión y con ganas de aprender un montón. Con la esperanza de que esta película se estrenara algún día, se demoró cinco años pero siento que la espera valió la pena.

¿Has recibido algún mensaje que te haya llamado la atención?

He recibido muchos mensajes de gente contándome su historia. Una chica me comentó que después de ver la película se sintió muy liberada y me dio las gracias por darle voz a los que no tienen. Me hizo sentir muy feliz y agradecida con la película.

¿Qué significó esta película cuando la grabaste y qué significa ahora?

Hace cinco años significó mucho por compartir esta historia tan importante. Hoy en día pienso lo mismo, tengo mucha más información y he investigado para cuidarme a mí misma así como a las personas de mi alrededor. Esto no solo le ocurre a los niños, también a los adolescentes y adultos. Realmente el mundo es muy cruel pero podemos aportar con un granito de arena. Estoy orgullosa del trabajo que he hecho y muy ansiosa que se estrene el 31 de agosto.