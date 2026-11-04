Victoria de la Fuente volvió a generar controversia con sus declaraciones sobre Cristian Zuárez, quien mantuvo una relación de varios años con su madre, Laura Bozzo. Ante los cuestionamientos de la hija mayor de la conductora, el argentino decidió pronunciarse públicamente y defender sus comentarios sobre el delicado estado de salud de la presentadora.

La empresaria cuestionó que Zuárez hablara sobre el estado de salud de su madre. Además de recordarle sus episodios de infidelidad, afirmó que el argentino nunca hizo nada por Laura y que no tenía derecho a referirse a ella. Frente a estas acusaciones, Zuárez rechazó sus comentarios y defendió la relación que mantuvo durante casi dos décadas con la conductora peruana, periodo en el que también compartieron proyectos profesionales.

En declaraciones recogidas por Trome, Cristian Zuárez recordó que estuvo junto a Laura Bozzo durante distintas etapas difíciles y explicó por qué considera que puede expresar su preocupación por la conductora.

“Fui pareja de Laura y trabajé muchos años junto a ella como productor de ‘Laura en América’. La acompañé durante casi tres años de arresto domiciliario en Perú y estuve a su lado cuando fue internada en una clínica peruana en 2016. No dije esto para echarle nada en cara a Laura ni para reclamar reconocimiento”, manifestó.

Pese a los cuestionamientos, el cantante argentino aseguró que no desea prolongar el enfrentamiento con la hija de la conductora ni convertirlo en una disputa pública. “ Me veo obligado a responder a declaraciones que considero una provocación, pero no voy a contestar con violencia ni a entrar en agravios ”, expresó.

Por otro lado, Zuárez cuestionó que Victoria opinara sobre su comportamiento durante la relación que mantuvo con Bozzo. “ A Victoria la vi muy pocas veces y nunca tuve un trato cercano con ella. Por eso, me sorprende que pueda afirmar con tanta seguridad qué hice o dejé de hacer por Laura, si no conoció de cerca nuestra relación ni lo que vivimos ”, enfatizó.

Asimismo, Zuárez volvió a pedir a los seguidores de Laura Bozzo que mantengan sus oraciones por la recuperación de la conductora. Días atrás, el argentino había hecho un llamado público para que “recen muchísimo por ella”, debido a la delicada situación médica que atravesaba la presentadora. Ahora, reiteró su solicitud a quienes siguen a su expareja.