Así son las cosas. La cantante peruana Yahaira Plasencia fue cuestionada severamente por críticos colombianos tras su presentación en Bogotá, capital del país vecino, hace algunos días.

La salsera acudió al Festival Salsa al Parque 2022 para interpretar sus temas musicales, entre ellos, su nuevo sencillo “La Cantante”, un homenaje a uno de los mayores exponentes de la salsa Héctor Lavoe.

La crítica colombiana Sussy Sánchez aseguró que el país quedó “sorprendido porque Plasencia no es el artista de salsa que se está acostumbrado a ver”, pues “es una chica que la están viendo como un producto para comercializar, pero no se le muestra el talento”.

Mientras tanto, también en diálogo con el programa Magaly TV La Firme, la especialista Jeannette Riveros cuestionó el vestuario de la intérprete “para ponerle un plus a su presentación artística”, además, indicó que “su coreografía fue más de reggaetoneros”.

Yahaira Plasencia no le huye a la crítica y celebra que Rubén Blades apoye su versión de “El cantante”

La cantante Yahaira Plasencia atraviesa un buen momento a nivel musical luego de haber presentado en vivo su canción “El Cantante” durante la reciente gala de los Premios Heat 2022, donde no solo deslumbró a los asistentes, sino que también fue reconocida por Rubén Blades.

Sin embargo, no a todos les gustó el homenaje que Yahaira Plasencia le hizo a la canción de Héctor Lavoe, por lo que muchas críticas aparecieron en su contra. Al respecto, la salsera peruana se defendió durante una reciente entrevista en “América Hoy”.

Yahaira Plasencia sobre las críticas en su contra por su última canción

“Yo creo que las críticas a un artista en general siempre ayudan a mejorar ciertas cosas, pero depende de quien lo hace. Yo obviamente he escuchado consejos de gente de música, que sabe. Los que no, prefiero no escuchar”, señaló Plasencia.

“Creo que tener el apoyo y respaldo de Rubén Blades es bastante bueno, todo bien”, añadió la salsera peruana, quien celebró la gran acogida que ha tenido su más reciente lanzamiento musical.