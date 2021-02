Esta mañana, durante la más reciente edición de América Hoy, la conductora Janet Barboza se mostró en contra de que el Gobierno extienda la cuarentena como medida preventiva ante contagios de COVID-19. Esto debido al impacto económico que supone dejar de trabajar para algunos sectores.

“Hay más de 40 mil peluquerías cerradas, hay restaurantes que están en la quiebra, la gente en la calles no tienen qué comer, muchas empleadas del hogar se han quedado sin trabajo porque sus jefes no tienen cómo pagarles, la gente en las calles se mueren de hambre”, indicó.

Barboza es dueña de peluquerías en la capital. Dicho rubro está restringido por el Ejecutivo, por lo que no dudó en revelar que su negocio quebró ante la falta de ingresos.

“¿Están pensando en seguir con esta cuarentena chicha? con esta cuarentena que no se está cumpliendo porque no somos un país que tiene las reservas para seguir dando bonos y bonos que no llegan a quienes lo necesitan. Yo estoy indignada, mis salones han quebrado, no solo hablo por mí, si no por los millones de peruanos que están quebrados y que necesitan trabajar para comer”, añadió.

En esa línea, pidió que las autoridades “no hagan oídos sordos” con el sufrimiento y el pedido de diversos sectores económicos que se han visto afectados por el confinamiento.

Este miércoles, tras la sesión de Consejo de Ministros, el Gobierno anunciará si la cuarentena continuará en las regiones de extremo riesgo. Por lo pronto, el Ministerio de Salud ha recomendado extender esta medida.

