Cultura Profética regresa a Lima para reencontrarse con el público peruano y celebrar tres décadas de trayectoria, una historia marcada por la exploración musical, la evolución de su sonido y una conexión constante con sus seguidores. La banda puertorriqueña se presentará este jueves 8 de octubre en Costa 21, donde recorrerá parte de su amplio repertorio y presentará su último álbum ‘En Bucle’.

A propósito de su visita, Diario Correo conversó con Cultura Profética sobre los cambios que han experimentado como músicos, la libertad para explorar distintos sonidos, la madurez que ha influido en su manera de componer y los nuevos desafíos que tienen por delante.

— ¿Cómo ha cambiado la relación de Cultura Profética con sus seguidores a lo largo de estos años?

Willy Rodríguez: Yo diría que se ha hecho más sólida cada vez, o sea, más y más íntima. Los seguidores que teníamos desde un principio, en verdad, siempre fueron muy, muy queridos con el proyecto. Hemos tenido una relación con nuestros fans que es como de decir: “Nos criamos con su música y eso nos expandió nuestra manera de ver la vida, nos hizo pensar en cosas a las que quizás no hubiésemos llegado si no hubiésemos conocido su música”.

—¿Qué significa para ustedes celebrar 30 años justamente a través de una gira como ‘En Bucle’? ¿Es una mirada al pasado, una celebración del presente o también una forma de proyectarse hacia el futuro?

Omar Silva: Ahora mismo, a pesar de que sí estamos cumpliendo los 30 años en este 2026, a la misma vez estamos celebrando un nuevo lanzamiento que apenas tiene unos tres meses en la calle. Y en eso es lo que, como bien dices, estamos celebrando ese presente. Dichosos de poder celebrar un disco nuevo y poder presentárselo al público en vivo. Ese es el foco ahora mismo de nuestra carrera.

—¿Cómo construyeron el equilibrio entre presentar material nuevo y satisfacer las expectativas de quienes esperan escuchar los clásicos?

Eliut González: Claro, fue súper difícil, te lo confieso, porque hay tantas canciones. Pero igual siento que logramos un balance bastante lindo entre los clásicos, entre lo que quiere escuchar la gente y presentar el disco nuevo también. Hicimos unos medleys y preparamos un show de casi dos horas y media, en el cual esperamos complacer a todo el mundo y, a la misma vez, presentarles lo que es el disco ‘En Bucle’.

—El reggae ha sido el punto de partida de la banda, pero a lo largo de su carrera han incorporado diferentes sonidos. ¿Qué tan importante ha sido para ustedes no quedarse encerrados dentro de un solo género?

Omar Silva: Importantísimo. Primero, porque nosotros podemos tener la oportunidad de expresar nuestras inquietudes musicales y artísticas, que sí amamos el reggae. El reggae fue quien nos juntó y el primer propósito. Pero, además de eso, nosotros somos músicos que disfrutamos de mucha otra música, y cada cual es un pequeño universo musical. Entonces, precisamente eso es lo que hace que Cultura sea Cultura, porque permitimos desde un principio que todas esas influencias y todos esos gustos musicales que tenemos a la hora de nosotros crear nuestra música.

—Han logrado construir una identidad muy reconocible sin dejar de evolucionar. ¿Cómo se consigue innovar sin perder aquello que hace que una banda sea reconocida por su público?

‘Juanqui’ Sulsona: Yo creo que retándonos y también estar escuchando lo que está pasando, lo que están escuchando, las tendencias, y tratar de hacerlo lo nuestro y, a la misma vez, mejorar la propuesta. Como mantenernos rejuveneciendo el proyecto con las tendencias y haciéndolas nuestras de una forma muy única.

—¿Cuál ha sido la decisión más arriesgada que han tomado musicalmente y que en su momento generó dudas dentro de la banda?

Willy Rodríguez: Dudas dentro de la banda nunca hemos tenido por arriesgarnos a hacer música. Siempre lo más arriesgado es ser uno mismo en cualquier lugar, porque quizás la gente no está preparada para recibir esta personalidad específica y tú simplemente te tiras de cabeza.

Y, obviamente, en la música pasa que, por las tendencias, la gente tiende a tirarse hacia lo que más esté sonando, lo que más esté pegado. Y nosotros nos vamos hacia allá y, pues sí, eso es muy arriesgado. Pero diría que nos ha funcionado muy bien.

Hemos tenido la dicha de poder conectar con la gente, que la finalidad de la música es esa: es conectar. Tenemos la dicha de haber conectado por 30 años con el público y, nada, somos felices por eso.

—¿Qué les sigue dando curiosidad musicalmente después de tres décadas? ¿Hay sonidos, artistas o territorios que todavía tengan ganas de explorar?

‘Juanqui’ Sulsona: Queremos llegar a Asia y lo que nos mueve es la ansiedad creativa. Somos personas muy creativas y pasan días que no nos vemos y no producimos algo, y nos entra esta ansiedad de juntarnos a hacer cosas nuevas. Tenemos finalmente un estudio donde podemos ir a desarrollar esas ideas.

—¿Qué sienten que ha cambiado desde aquellos primeros años hasta la banda que llega hoy a Perú?

Willy Rodríguez: Mayormente, la madurez porque seguimos componiendo de la misma manera, o sea, con la misma intención: hacer música propia y crear un sonido propio. Y lo que ha cambiado, es la madurez de tanta tarima, quizás, y también de las experiencias personales, de tener familia. Eso hace que componga ya con un foco más paternal, quizás.

Yo siento que somos ahora más efectivos que antes en la composición. Antes éramos como más experimentales. No lo digo de manera negativa, fue lindísimo y es parte de lo que somos, pero ahora siento que hacemos temas como más al grano y que tienden a ser más efectivos en la manera de conectar con un público más amplio.