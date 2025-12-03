Ha exhibido su arte frente a las estrellas de Hollywood, Jennifer López y Dolly Parton, así como al popular youtuber Speed. Rey Chicchi es un danzante de tijeras que ha logrado pasear su arte por todo el mundo y que, desde hace cincuenta años, preserva la cultura y tradición popular, a través de numerosas presentaciones no sólo en nuestro país sino en festivales internacionales en varios continentes como director de la Asociación Cultural Yawar Chicchi desde donde enseña, también, los secretos de esta ancestral danza.

Ahora, Angel Cataño Huamán, o simplemente Rey Chicchi, no sólo quiere seguir formando a nuevos bailarines sino que anhela dar a conocer todas sus vivencias como representante de una generación de hombres del ande que no quieren dejarmorir sus raíces.

“Mi ilusión es recorrer el Perú y todo el mundo contando historias que sean dignas de admiración ya que durante mi paso por varios escenarios he podido notar que el interés de los extranjeros por saber más de nuestra historia es muy grande. Quiero hablarles en quechua, mostrarles la cultura viva y llevarle un mensaje” comenta.

Rey Chicchi ha sido reconocido en el año 2022 por el Ministerio de Cultura, como Personalidad Meritoria de la Cultura, posee otras distinciones como la otorgada por el Congreso de la República y también por la Municipalidad distrital de San Marcos de Rocchac (Tayacaja-Huancavelica) como Embajador de la Cultura Rocchana y Tayacajina tan solo por citar algunas. Actualmente, el danzante sigue perfeccionándose en el arte y cursa estudios en la Universidad Nacional de Folklore José MaríaArguedas.