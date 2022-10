En la última edición de El Gran Show, Dalia Durán se mostró muy afectada por la salida de John Kelvin y, entre lágrimas, recordó los terribles momentos que vivió con el músico.

“Lamento mucho de haber tomado la decisión de dejarlo a un lado, de no ir a cámara Gesell la segunda vez con un abogado presente. No lo hice. ¿Sabes por qué? Por la culpa que tenía en ese momento porque recién pasaba todo. Eso me sintieron a mí. ‘¿Cómo vas a meter a la cárcel al padre de tus hijos?’”, expresó Dalia.

Luego continuó con: “Yo he sufrido muchísimo (...) Yo no olvido ese día, y ver mis imágenes nuevamente es terrible, yo no puedo ver mi cara cómo quedo (...) Respete, no tienen por qué burlarse. Acá no hay nada que celebrar. Si en verdad lo quieren, si en verdad aman al padre de mis hijos, ayúdenlo a recuperarse. Ayúdenlo a que aprenda a respetar a las mujeres, que baje ese ego tan grande que tiene”.

TE PUEDE INTERESAR