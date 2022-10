La modelo cubana Dalia Durán se dirigió a su todavía esposo John Kelvin, quien dejó la prisión el pasado 25 de octubre, tras permanecer recluido por un año, y reveló que la dejó por los suelos “como mujer” y “como madre”.

Durante la gala de este sábado en “El Gran Show”, cuestionó la decisión adoptada por el Poder Judicial y admitió que es “inevitable” y “doloroso” recordar las imágenes de la agresión que sufrió por parte de su expareja.

“Lamentablemente las leyes en nuestro país son así. Solo quiero decir que como mujer hay dos Dalias: la que todos vieron y la que vuelven a ver n sus pantallas y que es doloroso recordar esas imágenes, es inevitable”, expresó.

“La Dalia no es la misma que tú dejaste totalmente violentada, destruida. Me dejaste por los suelos como mujer, como madre. Esta Dalia hoy no existe y ya no te tiene miedo y quiero que lo tengas claro. Si te tengo que enfrentar cara a cara, lo voy a hacer porque no te tengo miedo ni a ti ni a nadie”, agregó.

Dalia Durán también se dirigió a su expareja y señaló que “no es víctima de nada” y que no es una persona que merezca ser insertada en la sociedad, pues ha demostrado que no ha cambiado.

“No te guardo odio ni rencor, siempre lo dije, pero eso no quiere decir que haya olvidado lo que sucedió esta noche y tú y yo lo sabemos. Te digo algo más: tú podrás engañar a quien quieras, a tu familia, a tu abogado, a muchas personas, pero a mí no me vas a volver a engañar y tampoco te engañes tú porque no eres víctima de nada, porque no eres una persona que merezca todavía estar asentada en la sociedad y eso lo tengo claro y los hechos que está haciendo lo demuestran claramente”, subrayó.

Como se recuerda, John Kelvin abandonó el penal de Lurigancho el pasado 25 de este mes tras permanecer recluido por más de un año. Como se sabe, el artista fue condenado a 21 años de cárcel por agresión física y sexual contra su todavía esposa Dalia Durán.