La conductora de televisión Tula Rodríguez recurrió a sus redes sociales para compartir un extenso mensaje de despedida luego de permanecer casi 5 años en la conducción del programa “En boca de todos”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora de televisión publicó una extensa carta en la que celebró su participación en el programa cuyo fin se realizó el pasado viernes 28 de octubre.

“Dios me dio la oportunidad de permanecer casi 5 años en este maravilloso programa #EnBocaDeTodos, que me permitió llegar todos los días a sus hogares, robarles una sonrisa y con su sintonía alegrar mi corazón. A través de diversas situaciones a lo largo estos años, que hicieron de mi una mujer más fuerte, luchadora y sensible”, escribió Tula.

“Empezamos unas merecidas vacaciones, un tiempo de descanso para replantearnos, iniciar nuevos retos... Nos volveremos a encontrar muy pronto estoy segura, porque trabajar es mi pasión”, añadió la presentadora de televisión.

Como se recuerda, “En boca de todos” fue un programa de entretenimiento que en el último año estuvo bajo la conducción de Tula Rodríguez, Maju Mantilla y Ricardo Rondón. Hasta ahora no se ha confirmado que los conductores vayan a estar al frente de otra producción similar.

¿Qué programa lo reemplazará?

Tras confirmarse la salida de “En boca de todos” de la parrilla de programación de América Televisión, el canal tomó la decisión de reemplazar el espacio de entretenimiento con la telenovela “Rubí”, protagonizada por Bárbara Mori.

