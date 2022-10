La conductora Gisela Valcárcel recibió una grata sorpresa de parte de su equipo televisivo, este sábado 29 de octubre, tras cumplir 35 años en la televisión peruana.

Valcárcel recibió feliz dicha celebración y publicó un video del suceso junto a un tierno mensaje hacia su producción.

“Llegué al set y jamás se me cruzó por la mente que el equipo me haría una sorpresa así. He llorado, me he emocionado y amo este momento que queda en mi corazón”, escribió contenta.

La presentadora del programa “El Gran Show” tuvo afectuosas palabras hacia sus compañeros de trabajo y los calificó como el equipo de su “vida”.

“He cumplido 35 años animando y en ellos veo a los cientos de profesionales que me han acompañado en este tiempo. ¡Gracias chicos, saben cuánto los quiero, ustedes me han enseñado tanto! Los llevo en mi (corazón)”, agregó.

