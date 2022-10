A través de su cuenta oficial de Instagram, Gisela Valcárcel compartió un video en el que muestra una parte de la entrevista que realizó años atrás a Shakira, cuando la colombiana tenía su cabello negro y era toda una jovencita que confesaba que aún no se había enamorado de verdad.

“En mi primera entrevista con la gran @shakira. Cómo era de esperarse, se le pregunta por el amor y ella sin saber que un día viviría algo como lo que le está ocurriendo, responde: ‘Cuando uno ama con A mayúscula, entrega sin esperar nada a cambio’, claro en esa época no estaba enamorada. Antes de irme, me permito recordarles que siempre se puede volver a amar, claro que sí”, fue la leyenda que escribió Gisela haciendo referencia a todo lo que ha vivido Shakira en los últimos meses tras anunciar el fin de su relación con Gerard Piqué, padre de sus dos hijos.

En el clip, de unos cuantos segundos, se ve el momento en el que Gisela le da la bienvenida a la intérprete de “Monotonía”. Y tras ello empiezan a conversar y una de las preguntas que le hace la conductora de televisión a Shakira es: “¿Te has enamorado alguna vez?”.

Shakira empezó a reír al escuchar la pregunta y luego reflexionó sobre el amor. “Me enamoro todos los días, me he enamorado de una mirada, de una palabra o de una cálida sonrisa, pero yo creo que no he amado con A mayúscula”, explicó al inicio la colombiana.

Y finalmente, Shakira se sinceró y dijo que ella aún no se había acercado a eso que se llama “amor”. “Cuando uno ama con A mayúscula se entrega sin esperar nada a cambio, no le importa perder y a mí todavía me importa ganar. No creo que me haya acercado a eso que llamamos amor”, una sabia respuesta que ocasionó la ovación del público presente.

