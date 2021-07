Tras haberse dictado siete meses de prisión preventiva para el cantante John Kelvin por la presunta agresión física, psicológica y sexual contra su aún esposa, Dalia Durán se presentó en el programa de Magaly Medina para hablar de la decisión del Ministerio Público.

“Desde el domingo que empezó esta pesadilla para mí y para mi hogar completo en general, porque no solo yo estoy afectada, sino mis hijos también. No he tenido ganas de comer hasta el día de hoy, no he tenido ganas de nada, ni siquiera he podido pegar un ojo a pesar de que hoy me medicaron no he podido dormir”, comentó Dalia Durán visiblemente afectada en ‘Magaly TV: la firme’.

Asimismo, la joven cubana contó que no buscaba ver a John Kelvin en esa situación, pero es a donde la obligó debido a sus constantes maltratos.

“Mi corazón está muy comprimido, tengo muchos sentimientos, muchas cosas que pasan por mi cabeza, porque no debió suceder esto. Esto no debió llegar a los extremos que ha llegado”, agregó Dalia Durán.

Dalia Durán también contó que sus hijos se encuentran muy alterados por toda esta situación y hasta ha pensado en pedir refugio en otro país.

“Mis hijos están en un estado de ánimo muy alterado, muy pegados a mí, no me sueltan para nada. Me miran mi rostro a cada segundo y me acarician. Hay muchas cosas que nadie las va a entender y no pretendo que lo entiendan. Yo antes que nada soy mamá y tengo que proteger a esos niños”, sostuvo.

“Una de mis opciones era pedir asilo fuera de este país, refugio en otro país, porque en verdad yo creo que quedarme aquí no sé si sería una buena opción para mí ahorita, igual lo voy a evaluar y ver si se me puede dar esa posibilidad de irme a vivir a otro país con mis hijos”, añadió Dalia Durán.

Sobre arraigo laboral de John Kelvin

Por otro lado, Dalia Durán sostuvo que desconocía que John Kelvin trabajaba como productor de televisión para una empresa privada.

“Sí he recibido dinero de él, a veces menos y a veces más, pero él sí ha cubierto ciertos gastos del hogar. Son sus presentaciones, cositas que él buscaba, pero sí cumplía con la comida y las cosas básicas”, comentó la aún esposa del cumbiambero.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

VIDEO RECOMENDADO

John Kelvin fue trasladado a la carceleta del Poder Judicial de Lima

John Kelvin es trasladado a la carceleta judicial de Lima