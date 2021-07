Dalia Durán rompió su silencio y se pronunció sobre el ingreso del cantante John Kelvin al penal de Ancón II, de donde luego fue trasladado al penal de Lurigancho para cumplir sus siete meses de prisión preventiva. Según explicó, la madre de los hijos del cantante se ha sentido muy afectada por lo sucedido.

“En verdad es muy doloroso todo, he preferido ni siquiera verlo, pero es inevitable por las redes sociales. Si me afectó mucho, fue muy doloroso para mí verlo, pero que más te podría decir”, contó al programa “Mujeres al mando”.

“No es nada bonito la situación, verlo ahí donde está... Es lo que tocaba, pero bueno, la vida continúa, yo sé que esta será una gran lección para él y servirá mucho para que se encuentre consigo mismo”, añadió Dalia Durán.

Asimismo, Dalia Durán señaló que los más afectados con lo sucedido han sido sus hijos con el cantante de cumbia, por lo que decidió alejarse de los medios y evitar dar declaraciones “durante un buen tiempo”.

“Sí, ellos me necesitan más que nunca. Estoy con ellos dándonos mucho amor a todos en casa, no estoy saliendo para nada, no hablaré creo durante un buen tiempo hasta poder sentirme segura y recuperada de todo. Recuerden que es una persona con la que yo me casé, que es el papá de mis niños y no es nada fácil”, precisó.

“No solo yo, es todo mi hogar el que está pasando por esto. Ya tendré tiempo de conversar con mi hijo mayor de manera adecuada, pero según mi psicóloga, como tengo que hacerlo ya estoy trabajando en eso. Ahorita la parte más difícil es sacar a flote a mis hijos y nosotros ir avanzando de a pocos mientras dura este proceso”, agregó Durán.

