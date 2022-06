La realización de un concierto benéfico a favor de John Kelvin continúa desatando controversia. Dalia Durán cuestionó que este evento musical busque apoyar económicamente al artista y no a sus hijos, que han quedado desamparados.

En una entrevista para “Magaly TV: La Firme”, la modelo cubana expresó su indignación y no pudo evitar romper en llanto al asegurar los fondos obtenidos serán únicamente para el cumbiambero.

“A mí no me han informado nada. En caso hubiese sido para los niños yo sería la primera en apoyar, pero estoy totalmente segura que no es para mis hijos. Yo me imagino que esto es para los gastos de él pese a que tiene muchísima familia que lo puede ayudar sin necesidad de ser un evento, la que tendría que hacer un montón de eventos sería yo”, cuestionó Durán.

El programa de espectáculos se comunicó con Jorge Sarmiento, hermano de John Kelvin, para conocer detalles del evento a favor del cantante. Si bien evitó entrar en detalles sobre los fondos, el hermano del artista confirmó que parte del dinero será destinado a solventar los gastos del cantante dentro del penal.

“Él tiene seis hijos, no tiene solo cuatro. No tenemos por qué poner en redes para qué se va a destinar exactamente y eso. También es para John obviamente porque John también necesita vivir adentro ¿no?”, respondió.

VIDEO RECOMENDADO:

“Al fondo hay sitio”: Ethel Pozo imitó a ‘Charito’ en “América Hoy”

Janet Barboza podría ser la nueva villana de Al fondo hay sitio