La historia de Dani Ribba, actual fenómeno del trap argentino, pasó de las batallas como freestyler que le dieron una gran reputación en el género, a estrella de la música. El próximo 3 de abril, en el Centro de Convenciones Barranco, el artista de 25 años, reafirmará su popularidad en una industria que le está dando la bienvenida a nuevos sonidos y propuestas como las de Ribba. Además de sus éxitos, el rapero presentará su nuevo álbum “Concepto Zero”, que según el intérprete, marca una inflexión en su carrera. “Yo creo que marca un poquito más mi identidad de lo que hice en un principio. Me puse la meta de grabar un álbum que me represente desde mis inicios hasta ahora y que tenga que ver un poco con eso”, dice Ribba.

¿Cuánto aportó a tu carrera en la música el freestyler y sobre todo las batallas?

Muchísimo, me dio el pie para arrancar con la música y sobre todo el freestyler es una gran herramienta que te ayuda a manejar una puesta en escena, te saca los nervios y sobre todo te anima a improvisar, que es la principal filosofía del género. Siento que eso me ayudó mucho en el estudio y el escenario.

¿Hay qué tener mucho talento para improvisar en las llamadas batallas? Es un poco de talento, de pasión, y después de práctica. Si estás rapeando todo el día vas a rapear bien, el tema es que tengas ganas, que sea lo que te guste realmente para que no te sea como una carga en algún momento. Yo siempre lo disfruté y fui mejorando en base a estar rapeando todo el día.

Y no solo se trata de rapear, sino también que logres empatía con la gente. Eso va más por la identidad, o quizás por la personalidad de uno que logra conectar con la gente y tratar de siempre hacerlo a su manera. Si bien yo he tenido mis referentes y gente que me ha inspirado, siempre traté de hacerlo a mi manera y dejar mi propio mensaje y sello.

¿Cómo empiezas en el mundo del rap y todo lo relacionado al género? En un principio miraba las batallas, me gustaban mucho y me divertía, hasta que día dije: quiero probar. Allí me di cuenta que era lo que quería hacer. La verdad, obvio, no fue para nada fácil, pero aún así era algo que me atraía mucho hacer, por eso te digo también que ahí está la cuota de que te guste en las primeras etapas donde todo es un desafío, muchos lo van dejando en el camino.

Pero llegó el momento en que decides dejarlo todo por la música. ¿Cuál fue la razón?

Porque después de tantos años en el mundo competitivo, de los eventos de freestyler, estos ya no me gustaban tanto, no me parecían tan sanos, en esos momentos. Paraba todo el tiempo pensando en la competencia, en la rivalidad, y no sé, sentía que con la música podía expresarme por otro lado y que la gente escuche otra parte de mí también.

¿Cómo conoces y luego trabajas con el hoy famoso productor musical Bizarrap? Él iba a las competencias en modo espectador, compartía con nosotros, rapeaba, hacía muchos video de las competencias. Siempre hubo buena onda con él desde el principio.

Ambos han logrado con los años una carrera interesante.

Es muy loco, cuando me invitó a grabar, él no era lo que es hoy día, estaba arrancando su proyecto y me involucré por el lado de esa amistad. A mí me gusta grabar con amigos y sentir la música por ese lado, cuando Bizarrap me invitó me pareció súper divertido y no hubo otra intención que hacerlo por compartir música.

En los últimos tiempos hay mucho talento joven argentino que está marcando la pauta en la industria.

Es verdad, hace muchos años no pasaba eso con la nueva generación de músicos en Argentina. Casi todos coincidimos en que empezamos de la nada, todos en la plaza rapeando sin ninguna intención de nada, entonces siento que la gente también puede empatizar bastante con la historia de cada uno y sentirlo cerca. Nadie se inventó como un producto de la industria, siento que eso le gusta a la gente.