La agrupación peruana Daniel Delgado & Asia Project presentó “Damian Manyari”, su nuevo sencillo, con el que busca conectar con el público a partir de una propuesta centrada en la amistad y en una composición directa.

El lanzamiento forma parte de una nueva etapa para la banda, que apuesta por un sonido basado en distorsiones de corte clásico y letras que buscan transmitir emociones sin recurrir a estructuras excesivamente elaboradas.

Según Daniel Delgado, el objetivo es desarrollar una identidad musical que permita al público reconocer a Asia Project por su propio sonido, sin necesidad de establecer comparaciones con otras agrupaciones.

¿Cómo nació Daniel Delgado & Asia Project?

El origen del proyecto está relacionado con el rodaje de un documental que registraba el proceso creativo de una banda de rock.

La producción culminó con un concierto en la playa de Asia, experiencia que posteriormente terminó dando nombre a la formación.

Desde entonces, el grupo ha trabajado en una propuesta que combina elementos del rock con una composición enfocada en letras claras y una interpretación emocional.

En esta etapa, la banda señala que busca reducir los artificios de producción y otorgar mayor protagonismo tanto a las canciones como al mensaje que pretende transmitir.

“Damian Manyari” apuesta por la amistad

El nuevo sencillo coloca a la amistad como uno de sus ejes temáticos y mantiene la intención de la agrupación de construir canciones a partir de experiencias y emociones reconocibles para el público.

Para Daniel Delgado & Asia Project, cada tema incorporado a su repertorio debe ser capaz de generar una reacción emocional en quien lo escucha.

“Damian Manyari” también marca el comienzo de una serie de actividades con las que la formación espera incrementar su presencia dentro de la escena musical peruana.

La banda prepara nuevas canciones y presentaciones

Además del sencillo, la agrupación se encuentra promocionando el videoclip de “Damian Manyari” y trabaja en próximos lanzamientos.

El grupo adelantó que tiene previsto publicar nuevas canciones durante los siguientes meses, como parte de una estrategia orientada a mantener una producción musical constante.

Daniel Delgado & Asia Project también proyecta realizar presentaciones en diferentes espacios del país para ampliar su audiencia y consolidar su presencia en la escena nacional.

La agrupación sostiene que uno de sus principales retos será mantener una identidad propia en cada nueva composición, mientras continúa desarrollando música producida desde el Perú.