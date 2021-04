Daniel Lazo utilizó sus redes sociales para dar a conocer sus seguidores que su abuela Pifania Melchora Medina Morales, quien falleció por causas naturales a los 81 años de edad.

“Hoy a las 2 a. m. falleció mi abuela de forma natural, sin dolor, casi dormida, descansa Epifania Melchora Medina Morales. Nació el 6 de enero de 1940, le pusieron ese nombre porque nació el día de la bajada de los reyes magos y también la epifanía de la virgen. Dale un beso de mi parte al abuelo” , se lee como descripción que acompaña un video donde se muestra a Daniel y a su abuela.

Luego continuó con: “lamento no poder decirte adiós, lamento no cantar más contigo, lamento el vacío que dejas en la familia. No fuiste la abuela perfecta, pero ¿Quién lo es? Cuando salga de esta iré a buscarte y de rodillas pediré perdón por las veces que te descuide. Te extrañaré mucho, abuela. Vuela feliz porque fuiste lo que necesité”.

Daniel Lazo pide una cama UCI para su padre que lucha contra el Covid-19

Hace unas semanas, el cantante ayacuchano, Daniel Lazo, pidió una cama UCI para su padre que viene luchando contra el Covid-19 en el hospital de EsSalud.

Según precisó, en ESsalud no se tiene una cama UCI disponible, pero el cantante asevera que en el hospital regional del Minsa si habrían aún equipos disponibles y cuestiona la falta de colaboración entre ambas entidades para salvar la vida de las personas.

