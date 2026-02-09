“Quién”, el más reciente lanzamiento de Daniela Darcourt, representa la nueva propuesta musical de una artista con una visión clara de su oficio y de un crecimiento constante. “Yo creo que mientras tengas un norte claro y el deseo de seguir avanzando, siempre permanecerá latente esa ilusión de empezar de nuevo”, nos dice la cantante.

“Muchos al escuchar el tema me han comentado que se siente la evolución en mi voz, también en el arreglo, y sobre todo que se nota que la interpreta una persona más grande. Y sí, voy a cumplir 30 años ahorita y no son tres décadas por gusto”.

¿Y cómo los recibes?

Uy, con dolores de columna, con estrés, con más sueño del normal. Olvídate. Yo creo que ese síndrome de los 30 no me está agarrando desde el lado del me estoy haciendo vieja, sino del estoy creciendo en lo personal, como en lo laboral principalmente. Se siente una madurez distinta, toma de opiniones diferentes. antes era más impulsiva y ahora de pronto ya lo piensas más.

Eso es definitivamente crecimiento personal.

Me he metido mucho al mundo del coaching, estoy estudiando, quiero aprender mucho más de la psicología, del psicoanálisis, porque siento que te dan herramientas diferentes y sobre todo para el artista. Hablando de mi caso, te abre un mundo paralelo con perspectivas completamente honestas en el ámbito personal para que lo puedas plasmar, tanto en tu proyecto de vida laboral, y con la familia. El haberme metido a esto me ha llenado el corazón, y también está esa madurez de los 30 que te dan otra visión, no solamente como mujer, como artista sientes que hay ciclos que tienes que cumplir.

¿Hablando de ciclos y de canciones, Quién, es un tema que dedicas a una reciente relación sentimental que ya concluyó?

No estoy despechada, al contrario, tengo una relación maravillosa con Waldir, mi expareja, seguimos trabajando juntos, nos va muy bien. Escribí esa canción no precisamente desde el desamor, que es un tema con el que consolidé mi carrera y con lo que me caractericé, ahora le escribo a estas personas que en algún momento han rogado por una segunda oportunidad, han querido idealizar el amor y no perderlo. El tema no tiene un destinatario desconocido.

"No estoy despechada, al contrario, tengo una relación maravillosa con Waldir, mi expareja, seguimos trabajando juntos, nos va muy bien", dice Daniela Darcourt.

¿Cuán importante es un equipo de trabajo que no solo te diga que estás haciendo las cosas bien?

Algo que tengo claro es que para echarme flores y decirme todo lo lindo del universo entero tengo a mis fanáticos; pero, si en mi equipo de trabajo voy a tener fans, entonces ahí ya está jodida la cosa, porque nunca voy a avanzar ni evolucionar. La evolución viene de la crítica constante desde un punto de vista objetivo, porque tampoco es que quiero críticas que me lapiden o para bajarme la autoestima. En un equipo de gente que uno confía debe existir personas con buenos sentimientos para decir bien las cosas.

¿Estás apostando por las canciones inéditas, descartaste de plano los covers?

Imagínate, yo lapidar los covers sería negar los inicios de mi carrera. Probablemente, Adiós Amor y A Esa, fueron los tres únicos covers que grabé a lo largo de todos estos ocho años de trayectoria en solitario que me dieron mucha exposición, pero también me ayudaron a instaurar en el corazón de la gente mi música, mi sonido, mi voz. Les tengo mucho cariño y es por eso que hasta hoy los interpreto, sería una falta de respeto para el público no hacerlo..

Mucha gente sataniza los covers, pero estos impulsan carreras.

En el momento te ayuda mucho porque te impulsa. Yo creo que si la gente realmente estuviera en contra de los covers, muchos artistas nacionales no estarían vigentes. Yo no he inventado la pólvora, pero a mí me funcionó y puede funcionar con cualquier otra persona tranquilamente Yo soy una mujer muy bendecida y siempre lo voy a decir, por el cariño y el respeto de la gente y porque consumen mi música que ahora es inédita.