Daniela Darcourt estuvo respondiendo preguntas de sus seguidores en Instagram y, en un momento, le consultaron sobre las elecciones 2021, por lo que ella respondió que “es un tema muy delicado”.

“No me voy a meter en la política porque sé que es un tema súper sensible y delicado, aparte porque no me gusta para nada, en absoluto ”, comentó la salsera.

Luego continuó con: “sí sé por quién voy a votar y le quiero decir a todos los jóvenes es que voten a conciencia porque después no quiero que se estén lamentando”.

Cabe mencionar que la cantante también dejó un mensaje en sus historias de Instagram donde invitado a los jóvenes a informarse primero sobre los candidatos: Amig@: INFÓRMATE ANTES, te lo suplico”.

