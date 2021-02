La cantante de salsa, Daniela Darcourt confesó, en su cuenta en Instagram, haber convivido con dos de sus exparejas y sostuvo que fue una experiencia complicada.

“De las cuatro personas con las que estuve solamente he convivido con dos. Más con una que con la segunda porque con la segunda fue medio convivir, pero sí es un poquito complicado son tus manías con las de la otra persona y hay que evaluarlo”, dijo Daniela Darcourt en el video.

También confesó que cuando se enamora no le importa la condición social de la persona. “Voy a estar con la persona con la que yo me enamore, la persona que me corresponda, la persona que me presuma y me cuide”, sentenció.

Además, se animó a responder por qué personas de buen corazón tiene decepciones amorosas. “Siempre me pregunté por qué nos hacían daño a los de buen corazón, pero resulta que no somos nosotros, las personas que comente el error, son las que nos hacen daño. Así que sigue por buen camino”, aconsejó Daniela a su seguidor.

Advirtió que en las citas no le gusta que le pregunten sobre sus exparejas porque la obligan a preguntar lo mismo y es algo que no quiere saber. “Esa pregunta me saca de quicio… No lo hagan”, dijo.