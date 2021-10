Para Daniela Darcourt el día debería tener más de 24 horas. La cantante, además de cumplir con las grabaciones de “La Voz Kids” y de estar pendiente de cada detalle de su carrera, también graba contenidos para sus redes sociales y en estos momentos, ensaya duro y parejo para sus conciertos del viernes 12 y sábado 13 de noviembre en el Parque de la Exposición, acontecimiento que la tiene muy entusiasmada.

“Este concierto me está sacando las canas que debería tener de aquí a 15 o 20 años. Lo que pasa, es que ahora con la exposición que tengo por ‘La Voz’ y con lo que he ido aprendiendo de los grandes artistas con los que he tenido el privilegio de poder cantar y de conocer, siento que mi carrera está evolucionando a tal punto, que mis shows también lo tienen que hacer. En nuestro país hay que empezar a darle calidad al espectáculo”, dice a Correo la artista.

¿Qué es lo que nos falta?

Creo que hemos perdido mucho el sentido de dar un buen show al público, nos hemos acostumbrado a un concierto de 45 minutos o una hora como máximo con poca producción. Nosotros también podemos dar espectáculos de calidad, hay que hacer una industria de verdad, el artista peruano debe empezar a despegar un poco de lo cotidiano, es momento de preocuparnos más por lo global y convencer a la gente que el artista peruano es de talla internacional. Yo le decía a mi equipo: ‘no quiero tocar en mi país, o en Lima, al menos hasta que no le dé algo la gente que valga la pena’.

Siento que tu público se ha ampliado, ya no es solo el salsero.

El programa me ha acercado mucho más a las familias y eso me reconforta. Por eso, es que si voy a tocar en una explanada donde se vende licor un niño no podrá ir a verme, y hay muchos jóvenes y niños que quieren hacerlo. Entonces me propuse a presentar un show completamente familiar, quiero romper esa barrera de que si no hay licor, no nos divertimos.

¿En qué etapa de tu carrera consideras que estás?

Siento que estoy en un momento de construcción, aún no me siento realizada para serte honesta, además creo que nunca lo voy a sentir ni creer, porque siempre estoy pensando en muchas cosas y me pongo muchos retos por el hecho justamente de retarme. También reto a mi gente para que se vuelva más exigente conmigo, más exigente con lo que ven alrededor y eso contribuye a que voy creciendo y no solamente conmigo, sino con mis compañeros también.

¿Qué elemento te une a Eva Ayllón, Guillermo Dávila, Pimpinela, Mike Bahía, Joey Montana, tus compañeros en La Voz?

Definitivamente el amor a la música, y la manera en cómo ellos la han venido ejecutando y evolucionando para mantenerse vigentes. Pimpinela junto a la maestra Eva Ayllón son dos leyendas vivientes del género romántico y el género clásico tradicional peruano, sus carreras inspiran a muchos jóvenes.

Ellos son el mejor ejemplo de que la carrera que has elegido es de persistencia.

Si hablamos de realitys de canto, por ejemplo, David Bisbal nunca ganó ‘Operación Triunfo’ y mira lo que es ahora, la posición en la que quedas en un programa no importa. Esta no es una carrera de velocidad, es una carrera de largo aliento y es por eso, que a los muchachos en La Voz siempre les decía: ‘bienvenidos al mundo mágico de aprender’. Porque en esta carrera uno aprende todos los días, cada vez que te levantas, porque cuando todo está lineal, todos te tratan bien, te halagan, es ahí donde llegan los errores, uno se confía. Siempre es bueno equivocarse, para aprender.