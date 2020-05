¡La pandemia no la detiene! Daniela Darcourt acaba de lanzar un nuevo sencillo que grabó en plena cuarentena para evitar la propagación del coronavirus.

La salsera dio a conocer esta magnífica noticia de su nuevo tema a través de su cuenta de Instagram y que su inspiración para la composición surgió tras reflexionar que, así como ella es famosa en el medio, también es una persona "de carne y hueso".

Esta canción fue grabada con su celular durante la cuarentena y su amiga Itzza Primera la ayudó con la composición y Wilder Pacherres en el ritmo.

“Soy de carne y hueso. Y estoy más que segura que al igual que yo, muchos por ahí sentimos todas estas cosas... Muchas veces pienso que los demás olvidan que también siento, que también necesito amor, que no siempre estoy bien y que no siempre soy tan fuerte como aparento”, es lo que se lee en el post de Instagram de la cantante.

Daniela Darcourt preocupada por su futuro como artista

Como se recuerda, el premier Vicente Zeballos indicó que, uno de los replanteamientos para no exponerse a los contagios de coronavirus será evitar eventos que congreguen a gran número de personas. Estos serían postergados “de manera indefinida” dejando abierta la posibilidad de que se suspendan durante este año.

“La verdad que me quedé sin aliento cuando me enteré. De mal en peor, para no creerlo sobre todo yo que tuve una para de algunos meses. Ojalá que analicen bien el tema porque miles seguiremos sin trabajo. La salud es importante, pero también hay familias detrás de nosotros”, sostuvo la cantante.