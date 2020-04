Daniela Darcourt expresó su preocupación ante las nuevas medidas de seguridad ue está tomando en Gobierno para frenar el contagio de coronavirus en Perú.

Como se recuerda, el premier Vicente Zeballos indicó que, uno de los replanteamientos para no exponerse a los contagios de coronavirus será evitar eventos que congreguen a gran número de personas. Estos serían postergados “de manera indefinida” dejando abierta la posibilidad de que se suspendan durante este año.

“La verdad que me quedé sin aliento cuando me enteré. De mal en peor, para no creerlo sobre todo yo que tuve una para de algunos meses. Ojalá que analicen bien el tema porque miles seguiremos sin trabajo. La salud es importante, pero también hay familias detrás de nosotros”, sostuvo la cantante.

