La sensación peruana de la salsa, Daniela Darcourt, presentó su nuevo sencillo “Quién”, una canción que marca un nuevo capítulo en su carrera al mostrar no solo su potencia vocal, sino también su faceta como coautora y coproductora.

Escrita inicialmente como una balada emotiva, “Quién” aborda el dolor de la pérdida amorosa y la imposibilidad de reemplazar un amor verdadero. La versión final evoluciona hacia una salsa intensa, con arreglos a cargo de DJ Buddha y Eliot “El Mago D Oz”, que convierten el tema en un himno cargado de sentimiento y fuerza interpretativa.

Una letra íntima y poderosa

La canción explora el amor no correspondido y la búsqueda de consuelo tras una ruptura, con versos como “Dime quién te amará como yo te amé” y “¿Qué hago sin ti, si eras mi razón?”. La propuesta musical combina ritmos salseros clásicos con elementos contemporáneos y culmina en un explosivo mambo que invita al baile sin perder la carga emocional.

“Esta canción es un pedazo de mi corazón. Quería capturar esa vulnerabilidad que todos sentimos al perder un amor, y coescribirla me permitió inyectar mi propia esencia en cada verso”, señaló la artista.

Proyección internacional en ascenso

A lo largo de su trayectoria, Daniela Darcourt ha demostrado una marcada versatilidad artística, participando activamente en la composición de varios de sus temas y fusionando la salsa con experiencias personales que conectan con públicos diversos.

Su proceso de internacionalización se consolida con hitos como su nominación a los Latin Grammy, su incorporación a la clase 2025 de nuevos miembros de la Recording Academy, y presentaciones en escenarios de Estados Unidos, Europa y Sudamérica, posicionándola como una de las figuras clave del resurgimiento de la salsa contemporánea.

Próximo concierto en Lima

La artista se presentará el próximo 17 de marzo en el Gran Teatro Nacional con su espectáculo “Una noche diferente”. Las entradas se encuentran en sus últimos tramos de venta a través de la plataforma Teleticket.