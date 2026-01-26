Daniela Darcourt manifestó su rechazo a las agresiones contra jugadores de Alianza Lima, incluidos Luis Advíncula y Paolo Guerrero, y advirtió que se trata de hechos que exceden lo deportivo.

El episodio tuvo un impacto particular en la salsera, debido a la estrecha relación que mantiene con Luis Advíncula, a quien considera parte de su familia. La cantante le expresó su respaldo total y criticó que se haya agredido a personas ajenas a los hechos que originaron la reacción de los barristas.

“ Fuera de que Luis sea mi hermano y que yo lo respaldo con toda la fuerza de mi corazón, es parte de mi familia. Soy hincha de Alianza. Han ido a encontrar personas que no tenían absolutamente nada que ver ”, declaró para ‘América Espectáculos’.

Darcourt añadió que Paolo Guerrero también resultó afectado por este episodio y señaló que, desde su cercanía, ambos futbolistas quedaron afectados emocionalmente tras lo ocurrido.

“ Tanto Luis como Paolo han salido bastante afectados y perjudicados. Te lo veo de primera mano porque sé que mi hermano ha estado bastante tocado por esto ”, añadió.

La artista fue enfática al señalar que la situación pudo tener consecuencias aún más graves, y cuestionó que la violencia exponga no solo a los futbolistas, sino también a terceros.

“Estamos hablando de la integridad de seres humanos, no solamente de los jugadores, sino también de los hinchas. Un mal golpe, un mal empujón… ha podido pasar cualquier otra cosa; se pudo salir mucho más de control esto, que de por sí se salió todo de las manos”, manifestó Daniela.