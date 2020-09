¡Se robó el show! Daniela Darcourt participó de un divertido sketch en el programa “El reventonazo de la chola” junto con Fernando Armas. La salsera imitó a Jossmery Toledo utilizando un vestido similar al que la expolicía utilizó cuando visitó el programa de Magaly Medina para contar cómo fue su relación sentimental con Jean Deza.

Cabe mencionar que la salsera confirmó en una entrevista que continuará trabajando en el programa cómico una temporada más. En redes sociales, decenas de usuarios comentan que les gusta mucho el trabajo de la cantante como actriz cómica.

Daniela Darcourt imita a Jossmery Toledo en programa de la Chola Chabuca

“Me siento lista inclusive ahora más que antes”

Daniela también afirmó que está lista para ser mamá: “Están en mis planes hace muchos años yo quería ya ser mamá. Me siento lista inclusive ahora más que antes”.

Asimismo, aclaró que su relación con el bailarín Andrés Izquierdo llegó a su final en buenos términos y recalcó que no se trata de una pausa, sino que es un final definitivo.

Incluso, se animó a referirse a quien sería su pareja en el futuro dejándole en claro cuáles son sus intereses para su vida personal.

“A la persona que venga próximamente pues me va tener que atracar el que me tenga que casar y el que me tenga que dar hijos”, sentenció Daniela Darcourt.

Daniela Darcourt a su próximo galán: “Tiene que atracar que nos casemos y me tiene que dar hijos”