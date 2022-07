Es un personaje muy retador...

Sí, y creo que es eso lo que me encanta, es algo completamente diferente a lo que he venido haciendo en televisión, incluso en teatro también. En cada escena, cada día y en cada capítulo descubro una parte que no conocía de ella y eso es lo que me gusta mucho; de hecho es un trabajo en conjunto con los guionistas, los actores y los editores. Mabel es un personaje muy humano que tiene muchas aristas y dependiendo de lo que ha vivido hasta el momento el personaje, va a definir el rumbo que va a tomar.

Mabel no es ni buena, ni mala, pero el público igual la respalda.

Es que de cierta manera te identificas con cada situación que ella vive, es un personaje que he intentado hacerlo lo más humano posible. Al inicio me llegaban muchos mensajes en las redes que la calificaban como mala, pero después esos mismos mensajes comenzaron a transformarse y lamentaban lo que estaba viviendo, les daba pena que sufriera tanto, resultado de sus mismas decisiones. De cualquier forma empatizas con ella.

La actuación te permite en la ficción vivir la vida de otros, ¿siempre tuviste claro que era esa tu carrera?

Siempre, yo el único que recuerdo que tengo es que siempre quise ser actriz, por el tiempo me fui enamorando mucho más porque es una carrera muy humana. Cuando pasé por mi primer taller, luego cuando ingresé a la universidad y en la misma práctica, en el campo, ya sea en teatro, en cine o televisión te vas enamorando más de la carrera porque empiezas a descubrir lo que es actuar. Hay una idea equivocada que actuar es memorizar el texto, pararte en el escenario y repetirlo, eso no es así, es todo un mundo, es un descubrimiento diario.

¿A quién veías en el cine o en la televisión y decías: yo quiero ser igual a ella?

A mí encanta el trabajo de Meryl Streep me parece maravilloso, pero yo veía muchas películas, telenovelas, todo lo que sea actuación, teníamos ese tipo de arte en la casa, creo que de ahí debe haber surgido el gusto.

Y tu familia cuando le dices que vas a estudiar artes escénicas ¿Cómo lo tomaron?

No les encantó pero con el tiempo fueron aceptando, mi mamá me acompañó a mi primer casting, de hecho ella me pasó la voz. Con el tiempo aceptaron la idea de que quería estudiar actuación como carrera y desde allí recibo su apoyo absoluto. Mi papá es publicista, entonces de cierta manera tenía también ese arte que corría por mis venas.

¿A qué crees que se debe el suceso de ‘Luz de Luna’ que tiene una segunda temporada?

Tiene muchos elementos que la gente ha recibido de buena manera, dentro de ellos está la música, creo que es un gran acompañamiento en la vida diaria y también tiene mucho amor y drama. A la gente le gusta ver a los personajes al límite y saber qué es lo que les va a pasar.

Tras Mabel, un rol lleno de matices, si te ofrecen un rol tipo Cenicienta ¿Lo harías?

De todas maneras, lo lindo de la carrera de actuación es poder ser camaleónica. Yo recibo con mucho cariño cada personaje, estoy dispuesto a entregarle alma, corazón y vida, así que lo que venga sé que va a ser un reto y a mí me gusta afrontarlos.

Daniela Feijoó

Actriz. Su participación en exitosas telenovelas de Del Barrio Producciones le ha otorgado un oficio en el género y gran popularidad, especialmente por su papel de Mabel en “Luz de Luna 1 y 2″, actualmente al aire.

