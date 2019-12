Su distracción de pequeña era ver películas y fue así como descubrió que quería ser actriz. Para saber si estaba eligiendo correctamente su carrera, Daniela Feijoó se inscribió en el taller del actor Jesús Delaveaux. Allí terminó de convencerse que la actuación era lo suyo. Hoy, a sus 22 años, estudia Teatro en la Universidad Católica del Perú y es la protagonista de la telenovela "Chapa tu combi", producción inspirada en la trágica muerte de dos jóvenes en el incendio de la galería Nicolini, en 2017. En entrevista para Correo, la actriz nos dice que el arte puede comunicar mensajes que generen un cambio de actitud.

¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir a la teleaudiencia con las características de tu personaje Paloma en la telenovela “Chapa tu combi”?

Para comenzar que, a través de la educación, uno puede conseguir lo que anhela. Paloma, al inicio de la novela, era una chica que salía con su novio a la calle a trabajar, sin tener estudios previos. Cinco años después, tras la muerte de su pareja, tiene muchas ganas de hacer justicia, y eso la lleva a estudiar una carrera que la convierte en una profesional. Ese es el primer mensaje. El segundo es que hay que alzar la voz. Cuando algo nos parece injusto, hay que decirlo y hacer algo al respecto.

En el caso de los jóvenes que fallecieron en el incendio de la galería Nicolini, ¿crees que la justicia alcanzó a todos los responsables de sus muertes?

No, lamentablemente hay tanta corrupción. Siempre se quiere tapar lo que la gente de poder hace. Las familias no llegan a tener la justicia que buscan y todos nos quedamos con un sinsabor, porque esa tragedia no debió haber pasado. Por otro lado, la justicia no se aplicó como debió ser con todos los responsables.

En “Señores papis” interpretaste a Valentina, una joven que tiene una niña con síndrome de Down. ¿Por qué crees que existen muchos prejuicios y temores con respecto al tema?

Principalmente, por el desconocimiento. La gente piensa que es una enfermedad, pero no, es una alteración en los cromosomas. El desconocimiento siempre nos lleva a prejuicios, a hablar cosas que no sabemos y a tener miedo. Esa experiencia fue muy bonita porque nunca había tenido tan cerca a una bebé con síndrome de Down. Ella transmitía pureza y amor.

¿Crees que abordar problemas sociales en una novela puede influir en la actitud de los televidentes?

Creo que el mensaje llega. Tal vez inconscientemente la gente empieza a incluir eso que queremos transmitir en su día a día. Por ejemplo, en “Señores papis”, por el caso de la pequeña con síndrome de Down, mucha gente me escribió. Me decían que tenían hijos con Down y que les parecía importante que se toque ese tema porque había mucho desconocimiento. Algunos pensaban que las personas con este síndrome tenían que estar aisladas y, con la novela, recibieron otra información. El mensaje, a través del arte, siempre va a llegar al público para bien.

¿Consideras justo que a personas que no han estudiado actuación, pero que son conocidas en televisión, se les dé papeles en una producción?

No juzgo a las personas que no hayan estudiado y que, tal vez, lo hagan bien. Cuando hablamos de talento, puedes o no haber estudiado; pero pienso que instruirte te da muchas herramientas para caracterizar a los personajes. Creo que es importante estudiar para trascender y no quedarte en dos papeles y no saber qué más hacer.

Perfil

Daniela Feijoó

Actriz. Estudia Artes Escénicas, especialidad Teatro, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha participado en las telenovelas “Mi esperanza”, “Señores papis” y “Chapa tu combi”.