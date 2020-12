Daniella Álvarez revela que su pie derecho no volverá a funcionar tras la amputación de su pierna izquierda (VIDEO)

La modelo colombiana Daniella Álvarez reveló que su pie derecho no volverá a funcionar según los resultados médicos. Recordemos la ex reina de belleza ha sido un ejemplo de fortaleza luego que su pierna izquierda fue amputada este año por una isquemia .

La joven de 32 años dijo en un video de Instagram que no está molesta por el diagnóstico y que se siente agradecida por seguir con vida.

“Las cosas son como son y no como nos gustarían que fueran. Esta es la realidad de la vida, pero solo cuando creemos en Dios y tenemos fe y esperanza, entendemos que todo ocurre por algo”, agregó.

“Hoy en día sé cuál es mi misión de vida y entendí que Dios me está poniendo la tarea un poco más difícil para poder demostrarle a muchas personas, que con lo que tenemos es más que suficiente para lograr lo que nos proponemos. Estoy feliz y tranquila porque todos los días cuando me levanto decido sentirme así”, sostuvo.

Video: Instagram

La modelo y presentadora Daniella Álvarez, Miss Colombia 2011-2012, fue sometida a una cirugía en junio en la que se le amputó su pie izquierdo a causa de una isquemia, luego de que el mayo pasado fuese operada de emergencia por una masa anómala que encontraron en su abdomen.

“Tendré mi última operación donde tendrán que quitarme mi pie izquierdo, tendrán que tomar también un poco de mi pierna para poder tener una vida más próspera, porque podría tener yo un pie pero no sería un pie funcional”, reveló Álvarez en un video publicado en Instagram desde la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, donde finalmente fue intervenida.

Un proceso que empezó en mayo

La modelo, que además es propietaria de Daniela Alvarez Boutique, contó que todo comenzó en mayo cuando le iban a hacer una “operación que supuestamente iba a ser sencilla”: el retiro de “una masita muy pequeña, como una moneda (...) que tenía en mi abdomen”.

“Pero resulta que cuando los médicos entraron a sacarme esta masita, se dieron cuenta que estaba absolutamente pegada a la aorta y en las personas jóvenes las arterias no funcionan igual que en los adultos. En estos momentos cuando me fueron a retirar mi masita, mi aorta (...) se cerró”, relató.

Agregó: “Enseguida tuve que tener una segunda operación el mismo día, segunda operación donde los doctores me hicieron una reconstrucción de la aorta con un injerto que no funcionó bien con mi cuerpo y tuve que entrar a una tercera operación, donde con otro tipo de injerto la aorta quedó muy bien pero me causó una isquemia -estrés celular por la disminución transitoria del flujo sanguíneo- desde la parte de mi ombligo hacia abajo, hasta mis pies”.

Tras esa operación sus piernas reaccionaron bien pero no así sus pies que se vieron afectados, especialmente el izquierdo.

“Esta isquemia específicamente no permitió que llegara sangre a mi pie izquierdo, eso llevó a mi cuarta cirugía donde me hicieron cuatro rajitas acá (en la pierna) para ayudar a mi pie, pero finalmente nunca logró llegar la sangre suficiente”, añadió.

VIDEO RELACIONADO:

Ex Miss Colombia dedica tiernas palabras a su novio tras acompañarla en su recuperación