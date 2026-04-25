El incendio de gran magnitud registrado en la cuadra 8 del jirón Miró Quesada, en Barrios Altos, fue controlado en un 80 %, informó Marco Pajuelo, comandante departamental de Bomberos Lima Centro.

Según explicó el jefe de los bomberos, las labores continúan en el último nivel del predio, mientras los pisos segundo, tercero y cuarto ya fueron asegurados.

“Hemos controlado el segundo, el tercer y cuarto piso; falta el quinto. Es un trabajo de a pocos porque hay mucho material en el interior que complica el ingreso y el acceso del personal”, indicó.

Pajuelo también señaló que los cinco niveles estaban llenos de mercadería aún no identificada. Además, advirtió que, de acuerdo con información municipal, el local ya había sido clausurado previamente.

“La viveza criolla hace que locales que están clausurados, estén almacenando productos en ambientes que no cuentan con la protección debida para casos de incendios”, manifestó.

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