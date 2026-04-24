El presidente José María Balcázar afirmó que es necesario compensar adecuadamente a las juntas vecinales por su labor en la lucha contra la inseguridad ciudadana, destacando su rol como apoyo clave del Estado frente al crimen y la delincuencia .

Durante la firma de un convenio para brindar defensa legal a estas organizaciones, el mandatario resaltó el “sacrificio encomiable” de sus integrantes y anunció su intención de impulsar una norma que reconozca y compense su esfuerzo.

“El sacrificio que hacen es encomiable, están ayudando al Estado a solucionar lo que era una tarea 100 por ciento de nosotros. Ustedes son héroes por eso, y por eso quiero que haya una norma que permita compensar ese esfuerzo que vienen haciendo ustedes”, dijo José Balcázar.

El acuerdo, suscrito entre los ministerios del Interior y de Justicia y Derechos Humanos, permitirá garantizar la defensa legal de las juntas vecinales ante denuncias derivadas de su participación en acciones de seguridad.

Además, contempla capacitaciones en derechos, acceso a la justicia y mecanismos de resolución de conflictos, con el objetivo de fortalecer su labor preventiva y reducir el temor a intervenir frente a hechos delictivos.

La iniciativa busca consolidar la seguridad ciudadana desde la base social, integrando acciones de prevención, formación y respaldo legal para estas organizaciones comunitarias.

En la ceremonia participaron los titulares del Interior y de Justicia, junto a autoridades de la Policía Nacional y representantes de juntas vecinales, quienes destacaron la importancia del convenio para fortalecer su trabajo en favor de la seguridad.