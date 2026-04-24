El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió este viernes 24 de abril un comunicado oficial en el que declaró, por unanimidad, inviable la convocatoria a elecciones complementarias en el marco del actual proceso de Elecciones Generales 2026. La decisión responde a las solicitudes planteadas por diversos sectores políticos que pedían repetir la votación en las mesas y circunscripciones de Lima Metropolitana afectadas por los problemas logísticos del 12 de abril.

Las incidencias registradas durante la primera jornada electoral fueron provocadas por fallas en el despliegue del material electoral a cargo de la ONPE. Estos problemas obligaron a ampliar el horario de votación ese día y a extenderlo hasta el 13 de abril en las mesas que no llegaron a instalarse.

Ante esta situación, el Pleno del JNE evaluó las solicitudes recibidas y realizó un análisis técnico-jurídico antes de emitir su resolución. El organismo concluyó que el proceso electoral sigue en curso y que los Jurados Electorales Especiales (JEE), junto con el Pleno, continúan con la revisión de actas observadas, la resolución de solicitudes de nulidad y las demás actuaciones previstas en la normativa vigente.

“El proceso electoral se encuentra en curso y no ha concluido. En ese contexto, el JNE, a través de los Jurados Electorales Especiales y de su Pleno, viene desarrollando de manera continua las labores de revisión de actas observadas, resolución de solicitudes de nulidad y demás actuaciones previstas en el marco constitucional, legal y reglamentario vigente”, indica el pronunciamiento.

El organismo también reafirmó su compromiso de cara a la próxima jornada electoral y convocó a la responsabilidad de todos los actores involucrados.

“El Jurado Nacional de Elecciones reafirma que continuará ejerciendo su función jurisdiccional con firmeza, independencia y transparencia, garantizando la integridad del proceso electoral y el respeto irrestricto de la voluntad popular expresada en las urnas”, precisaron.

#LoÚltimo | Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declara, por unanimidad, inviable la realización de elecciones complementarias en el marco de las Elecciones Generales #EG2026 pic.twitter.com/79L4gt6yv4 — JNE Perú (@JNE_Peru) April 24, 2026

Reacciones desde el Congreso

Uno de los primeros en reaccionar a la decisión adoptada por el JNE, fue el congresista Jorge Montoya, quien coincidió con el organismo en que realizar elecciones complementarias no era una opción válida. En declaraciones a Canal N, el parlamentario señaló que la jornada del 12 de abril generó un contexto que hace imposible garantizar condiciones imparciales para una nueva votación.

“No se puede hacer elecciones partidas afectadas ya, ya no son limpias. La gente está influenciada por los resultados que hay y por las situaciones que han pasado después del día domingo”, expresó desde el Congreso.

El legislador de Honor y Democracia también reconoció que las irregularidades del proceso afectan a todos los candidatos en competencia y no solo a uno.

“Afecta a todos los candidatos que están compitiendo por el primer puesto. Todo el proceso ha sido irregular, eso tiene que quedar claro”, resaltó.

Montoya añadió que, pese a considerar el proceso irregular, las normas vigentes no permiten actuar fuera del marco legal. En esa línea, recordó la necesidad de respetar la institucionalidad antes de exigir cambios

“Vivimos en un país que se dirige por la Constitución y las leyes. No podemos pasar encima las normas y las leyes para satisfacer nuestras necesidades. Tenemos que adaptarlas y si no hay, primero hay que cambiar la ley y después hay que pedir lo otro”, finalizó.

#EnVivo



Jorge Montoya, congresista de Honor y Democracia, sobre decisión del JNE: Estoy de acuerdo, no se pueden hacer elecciones partidas, ya no son limpias, la gente está influenciada por los resultados



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