La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) descartó contar con trabajadores extranjeros entre sus filas y confirmó que todo su personal son ciudadanos peruanos plenamente identificados con DNI. El pronunciamiento se publicó este viernes, en respuesta a un requerimiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que solicitó información detallada sobre personas de nacionalidad extranjera que presten servicios en la institución bajo cualquier modalidad de vinculación.

A través de sus redes oficiales, la ONPE precisó que cuenta con 15,037 personas contratadas bajo la modalidad de locación de servicios, distribuidas en las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (OPD) a nivel nacional y en su sede central. Además, registra 1,352 órdenes de servicio emitidas hasta el 20 de abril, 143 servidores bajo el régimen del Decreto Legislativo N.° 728 y 225 bajo el Decreto Legislativo N.° 1057.

“Todas las personas que laboran en la institución son ciudadanos peruanos plenamente identificados con DNI”, subrayó el organismo electoral.

#ONPEChequea 🔍 | Aclaramos que la ONPE no cuenta con trabajadores extranjeros. Esto fue verificado tras una revisión del personal realizada en atención al requerimiento de la @JNJPeru sobre la nacionalidad de quienes integran nuestra institución. 🧵 pic.twitter.com/L7wuBiRF1s — ONPE (@ONPE_oficial) April 24, 2026

JNJ había insistido en el pedido

La respuesta de la ONPE llega luego de que la JNJ reiterara su solicitud mediante el Oficio N.° 127-2026-P/JNJ, fechado el 22 de abril, al no haber recibido respuesta al requerimiento inicial del 20 de abril. En dicho documento, dirigido al jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, la JNJ solicitó información sobre el número total de trabajadores extranjeros, su nacionalidad, identificación, modalidad laboral y área de desempeño.

Adicionalmente, la JNJ formuló un requerimiento sobre la adquisición de un inmueble en la avenida Vía Expresa, en La Victoria, destinado a la nueva sede central de la ONPE, pidiendo copia íntegra del expediente técnico y los antecedentes de la operación realizada durante la gestión anterior.

Hasta el momento, la ONPE no se ha pronunciado sobre el requerimiento relacionado con la compra del inmueble en La Victoria ni ha precisado el monto ni las condiciones de dicha adquisición.