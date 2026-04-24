El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció nuevas disposiciones para el recuento de votos en las Elecciones Generales 2026, fijando como fecha límite el 7 de mayo para la realización de audiencias públicas a cargo de los Jurados Electorales Especiales (JEE).

El acuerdo precisa los plazos y procedimientos que deberán seguir los JEE en esta etapa clave del proceso electoral, con el objetivo de garantizar orden y cumplimiento normativo durante el conteo final de votos.

Entre las principales modificaciones, el JNE dispuso la eliminación de formatos y requisitos considerados innecesarios, como el anexo de conformidad sobre sobres lacrados, con el fin de agilizar las diligencias.

Asimismo, se estableció que ya no será obligatorio el registro individual de los miembros de mesa en ciertas fases del recuento, debido a que todo el proceso será grabado en video para asegurar su supervisión.

En cuanto al procedimiento, el presidente del JEE mostrará la cédula electoral y la entregará al segundo miembro para su verificación, eliminando la participación del tercer integrante en esa etapa específica.

El organismo también precisó que las actas observadas vinculadas a votos preferenciales detectadas por la ONPE no serán materia de recuento, sino que deberán ser resueltas directamente por los JEE conforme al reglamento vigente.

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JNE fija para el 7 de mayo fecha límite en que los jurados electorales especiales realicen audiencias públicas de recuento de votos



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El JNE dispuso la publicación oficial del acuerdo en su portal institucional e instó a las autoridades electorales a cumplir estrictamente los lineamientos establecidos, con el fin de asegurar la transparencia y legalidad en la etapa final del proceso.