El partido Renovación Popular se pronunció en contra de la resolución emitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que declaró inviable la realización de elecciones complementarias en Lima. La agrupación política sostuvo este viernes que dicha decisión vulnera el derecho al voto de miles de ciudadanos que no pudieron ejercerlo durante la primera vuelta del 12 de abril.

El JNE fundamentó su postura en que el proceso electoral de la primera vuelta aún no ha concluido formalmente. Según la entidad, esa situación impide que exista un marco legal que respalde la convocatoria a una nueva jornada electoral en la capital.

Baella critica responsabilidad del JNE

En declaraciones a Exitosa, José Baella, candidato a diputado por Renovación Popular, fue uno de los voceros que se manifestó públicamente sobre el pronunciamiento del organismo electoral. El representante del partido señaló que la institución no está dimensionando la trascendencia de su resolución en el contexto histórico del país.

En otro momento, sostuvo que la ciudadanía debe asumir una postura firme ante lo ocurrido con el proceso electoral en Lima.

“Acá los peruanos tenemos que ser firmes en nuestra posición. El Jurado tiene una gran responsabilidad histórica, pero al parecer sus miembros no están entendiendo eso. El daño está hecho y se ha negado el derecho a voto de miles de peruanos y creo que están equivocando el camino”, indicó.

Mientras tanto, la agrupación política liderada por Rafael López Aliaga anunció que continuará recopilando y presentando pruebas que, según el partido, demuestran irregularidades durante la primera vuelta de los comicios. El vocero además indicó que iniciará conversaciones con otras fuerzas políticas para sumarlas a su reclamo y convocar a nuevas movilizaciones en la capital.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo con Exitosa, el candidato a diputado por Renovación Popular, José Baella, señaló que su partido rechaza que el JNE no haya aplicado elecciones complementarias, al considerar que se ha negado el derecho al voto de miles de peruanos afectados… pic.twitter.com/xUuMvCaPrQ — Exitosa Noticias (@exitosape) April 24, 2026