Más de 11.5 toneladas de productos pirotécnicos fueron decomisadas en la región Junín durante una serie de operativos orientados a reforzar la seguridad ciudadana y prevenir emergencias.

Cabe mencionar que las acciones estuvieron a cargo de la Sucamec con apoyo de la Policía Nacional del Perú.

La mayor incautación se realizó en el distrito de El Tambo, donde fue intervenido un camión que transportaba ilegalmente 8,577 kilos de este material. Según informó el Ministerio del Interior, la carga estaba oculta y no cumplía con las condiciones de seguridad exigidas.

Tras esa diligencia, las autoridades identificaron que los productos pertenecían a una empresa ubicada en el distrito de Sicaya, provincia de Huancayo. En ese local se ejecutó una nueva intervención que permitió inmovilizar cerca de tres toneladas adicionales.

De acuerdo con las autoridades, parte del material estaba expuesto a la humedad y colocado en el techo del establecimiento para su secado, lo que representaba riesgo de incendio o explosión.