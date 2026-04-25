La Municipalidad Provincial del Callao presentó el road show de la ruta turística “Los Caminos del Papa León XIV”, iniciativa orientada a promover el patrimonio chalaco y fortalecer la actividad económica vinculada al turismo.

El proyecto también apunta a generar mayor interés del sector privado para futuras inversiones.

El circuito resalta los lugares donde Robert Prevost, hoy Papa León XIV, realizó labores pastorales cuando fue administrador apostólico de la Diócesis del Callao durante la pandemia del COVID-19.

Entre los espacios considerados figuran la Basílica Virgen del Carmen de la Legua, la Iglesia Matriz y la parroquia Santa Rosa. Además, la ruta incorpora la devoción local al Señor del Mar y a la Virgen del Carmen de la Legua.

El alcalde provincial del Callao, César Pérez Barriga, indicó que esta iniciativa forma parte de un plan más amplio de recuperación urbana y reactivación económica.

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